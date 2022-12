Catania, piccoli fan in delirio per i “Me contro Te”: la fotogallery del concerto. Luì e Sofì tornano a marzo

Hanno concluso il loro tour 2022 a Catania, con l’ennesimo sold out, ma torneranno, a seguito delle molteplici richieste, il 4 e 5 marzo 2023 sempre al Palacatania, in due serate organizzate da Giuseppe Rapisarda Management. Loro sono i “Me Contro Te”, al secolo Luigi Calagna e Sofia Scala, conosciuti dai giovanissimi come Luì e Sofì.

Una coppia che ha iniziato nel 2014 su YouTube e che grazie alle loro invenzioni sono arrivati al grande pubblico, alla televisione e al cinema, con un grande seguito di fans. Anche la tappa di Catania ha avuto uno strepitoso successo, con i biglietti esauriti in breve tempo, per la felicità di moltissimi bimbi, che li attendevano con ansia, e dei loro genitori che hanno dovuto accompagnarli a questa grande festa.

Uno show ricco di luci e coreografie, studiate ad arte per rendere partecipi i tanti piccoli spettatori, per molti dei quali, quello di ieri era il primo concerto a cui assistevano.

Un’alternanza di luci, balletti e giochi coinvolgenti che per circa due ore hanno estasiato il pubblico. Uno spettacolo aperto da Pongo, spalla dei due artisti, che ha riscaldato il pubblico. Un grande successo che per la felicità di molti sarà replicato il 4 e 5 marzo 2023.

