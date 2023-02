Catania Ssd, gioia incontenibile a Locri: il film della partita nella nostra fotogallery esclusiva

Il Catania cala il poker a Locri mandando la sua inseguitrice a -17 e dando il colpo di grazie a questo campionato che oramai vede i rossazzurri lanciatissimi verso la Serie C. Chiarella, De Luca, Sarao e Rapisarda stendono la seconda il classifica a domicilio e al fischio finale esplode tutto l'entusiasmo di questo gruppo quasi invicibile che festeggia in campo e a bordo campo con i tifosi etnei in trasferta. Ecco il film della partita nelle nostre foto esclusive per LA SICILIA firmate da Filippo Galtieri.

