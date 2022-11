Catania, tutti al mare dalla Plaia ad Aci Trezza: è la festa di Ognissanti ma sembra estate (fotogallery)

Un Ponte di Ognissanti così estivo è difficile da ricordare a memoria d'uomo. Cielo terso, sole cocente, nemmeno un filo di vento, 27 gradi di temperatura in questa giornata festiva dell'1 novembre. Sono stati tanti i catanesi che hanno preso d'assalto tutte le spiagge possibili di Catania e dintorni. Dai Faraglioni di Aci Trezza fino alla Plaia passando per la spiaggia cittadina di San Giovanni li Cuti, oggi il tutto litorale catanese è parso pieno quasi come una giornata di agosto. Ecco una fotogallery che testimonia l'anomalia di questo 1° novembre che sembra cadere in piena stagione estiva.

FOTO DI ROBERTO VIGLIANISI

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA