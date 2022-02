Cenette romantiche, tuffi spettacolari e un insolito topless: la luna di miele di Miriam Leone alle Maldive

L'attrice catanese Miriam Leone, ex Miss Italia e oggi diva del cinema e della tv, il suo conterraneo Paolo Carullo si sono sposati a settembre con una bella cerimonia nel barocco di Scicli. Per il viaggio di nozze hanno atteso un po', ma ora è il momento della loro romantica luna di miele. I due siciliani hanno scelto le Maldive per festeggiare la loro unione e si trovano in questi giorni in un resort di lusso da dove l'attrice posta alcune immagini sul suo profilo Instagram.

Per la coppia isolana tuffi spettacolari nelle acque cristalline dell'oceano indiano, cenette romantiche sulla sabbia bianca e per Miriam anche un insolito topless (la catanese è sempre molto discreta e riservata) durante un bagno nella piscina privata del loro lodge all'Emerald Maldive Resort e Spa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA