Chi scende in barella, chi ride dalla gioia, chi piange per la stanchezza e la disperazione, chi bacia terra e chi ringrazia. Sono tante e sono diverse le reazioni dei migranti che oggi hanno toccato la terraferma dopo 11 giorni in mare a bordo della Humanity 1, imbarcazione umanitaria della ong Sos Humanity, che li ha soccorsi nel canale di Sicilia in imbarcazioni in difficoltà.

FOTO ROVERTO VIGLIANISI

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA