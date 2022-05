Chiara Ferragni, la super festa di compleanno a Palermo: menù siciliano e look osè per la regina delle influencer

Per festeggiare il suo 35esimo compleanno, la regina delle influencer ha scelto la Sicilia e in particolare Palermo. Il legame tra Chiara Ferragni e l'isola siciliana si consolida ulteriormente dopo la scelta di celebrare, alcuni anni fa, a Noto anche le sue nozze con il rapper e produttore musicale Fedez. Villa Igea, hotel super lusso del capoluogo, ha ospitato l'imprenditrice digitale con la sua famiglia e alcuni amici; presenti anche i due figli, Vittoria e Leone che seguono spesso i genitori nei loro frequenti spostamenti di lavoro e di piacere.

Il menù della festa è stato firmato dallo chef stellato Fulvio Pierangelini che ha preparato per l'occasione finocchi, arance e olive; arancine miste; panelle; polpettine di verdure; insalata tiepida di mare; roastbeef di tonno in salsa tonnata; una piccola frittura di calamari e verdure; parmigiana di zucchine e poi ancora le busiate alla norma, pescato del giorno agli agrumi per concludere con cannoli, cassatelle di ricotta, sfincione con crema al limone, frutta e cioccolata.

Ma la Ferragni non ha stupito i suoi ospiti soltanto con le prelibatezze della cucina sicula ma anche con un look osè: l'influencer ha indossato pantaloni neri trasparenti e un reggiseno di strass abbastanza ridotto. Una mise a cui ha brindato anche Fedez.

