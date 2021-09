Chiara Ferragni e le foto hot su instagram in lingerie, fan impazziti

Chiara Ferragni ha movimentato Instagram con alcune foto hot: nel selfie pubblicato sul social, la nota influencer indossa solo la lingerie per promuovere un marchio. La foto in poco tempo ha ricevuto migliaia di like e di commenti positivi, anche se qualcuno ha giudicato lo scatto un po' troppo hot.

Ma gli scatti hanno già fatto dimenticare la presunta crisi con Fedez dopo le foto pubblicate da Chi che immortala la coppia durante un litigio su uno yacht. Chiara Ferragni si è fotografata nella sua celeberrima cabina armadio dove indossa della lingerie che lasciano davvero poco spazio all'immaginazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA