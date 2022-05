CorriCatania rinviata ma al Village è stata comunque festa

La festa è continuata ieri al Corri Catania Village con l’anteprima della corsa camminata che per le avverse condizioni climatiche previste è stata rinviata a domenica 15 maggio. Una decisione sofferta presa dagli organizzatori dell’Asd CorriCatania di comune accordo con l’Amministrazione Comunale e resasi necessaria per le previsioni meteorologiche che oggi su Catania davano forti piogge.

Tutto rinviato a domenica 15 maggio ma il clima di festa all’insegna dello sport e del divertimento è continuato al Village aperto da giovedì scorso in Piazza Università. Dopo il via con le finali della Street Soccer Cup e dell’Handball Time e la premiazione del concorso “Colori e Parole” riservato alle scuole e le tante apprezzatissime esibizioni sul palco, ieri si è continuato con la ginnastica, la danza in carrozzina e le straordinarie performance delle Palestre Altair che ogni anno regalano spettacolo ed emozioni sul palco di Corri Catania. E chiusura della giornata con “A tempo di swing” grazie ai ballerini e alle ballerine di Danz SwingOfficina.

Ora si guarda alla corsa-camminata di domenica prossima, 15 maggio, che scatterà alle 10 in punto sempre da Piazza Università. Una settimana in più per contribuire alla realizzazione del progetto “Officina della Salute” per l’allestimento del primo ambulatorio medico solidale della Croce Rossa Italiana-Comitato di Catania, per l’assistenza sanitaria a favore delle famiglie economicamente fragili e delle persone in stato di necessità.

Sabato alle 10 riaprirà il Villaggio in Piazza Università con la possibilità di assicurarsi il kit con la maglietta per partecipare alla 14ª edizione e rimangono sempre attivi i Corri Catania Point. «Corri Catania è una grande festa - ribadiscono gli organizzatori dell’Asd Corri Catania - e non vogliamo che il brutto tempo la possa rovinare. Dopo due anni di stop, vogliamo ripartire nel migliore dei modi per regalare a tutte le persone che hanno già aderito a Corri Catania, assicurandosi il kit 2022, una domenica speciale. C’è, così, una settimana in più per prendere maglietta, sacca e pettorale, sostenere il progetto solidale e portarsi al via domenica 15 maggio».

