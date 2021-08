Corsa al tampone in hub di via Forcile: file di auto anche lungo Asse dei Servizi

FIle chilometriche di auto stamane in via Forcile a Catania dove si trova l'hub in cui si effettuano tamponi e vaccini. Le lunghe code però sono state registrate per i tamponi eseguiti al drive-in e non anche per vaccinarsi. In tanti, sotto il sole ancora cocente di questa domenica d'agosto, si sono messi in fila sin dal cavalcavia dell'Asse dei Servizi. Sul posto pattuglie della Polizia Municipale per gestire l'intenso traffico.

Foto di Santi Zappalà

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA