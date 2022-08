Il compleanno di Diletta Leotta, scatenata con Elodie e Rossella Fiamingo (e il presunto fidanzato)

Diletta Leotta ha festeggiato i suoi 31 anni con un party in Sardegna, a Porto Cervo, dove si trova in vacanza, al quale hanno partecipato gli amici più cari. Un compleanno bordo piscina con ospiti le sue migliori amiche tra cui personaggi popolari come Elodie o la catanese campionessa di scherma Rossella Fiamingo, balzata agli onori della cronaca rosa grazie alla sua liaison con il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri. Sono state proprio le amiche a postare nelle loro Instagram Stories pochi scatti della festa di compleanno. Presente, anche se defilato - e immortalato sui social - anche il modello Giacomo Cavalli, due anni meno della Leotta, che secondo indiscrezioni sarebbe il nuovo amore della conduttrice Tv. Non appare in nessuna foto del profilo della Leotta ma si riconosce in un altro scatto postato.

Una festa esclusiva - condivisa sui social - con sulla torta il numero 13 invece del 31. Diletta indossava un abito azzurro luccicante, corto e scollato, (il cui prezzo pare sia di 2.970 euro). Sorridente e a scintillante, capelli biondi appena mossi, ballato es scherzato con gli amici e i familiari.

