Diletta Leotta, festa a Taormina per il matrimonio del fratello Mirko

Grande festa a partire dal pomeriggio di oggi a Taormina per il matrimonio di Mirko Manola con Irene Simeone. Lui, ormai rinomato chirurgo plastico con studio a Milano, è il fratello di Diletta Leotta (porta un cognome diverso dalla conduttrice sportiva di Dazn essendo figlio del primo matrimonio della mamma Ofelia, ndr.); anche la sposa è un medico ma si occupa d'altro.

Per le nozze taorminesi del dottor Manola è stato scelto un noto albergo del Corso principale come "quartier generale" in cui gli sposi e alcuni dei loro ospiti si sono preparati in vista dell'evento. Avvolta in un abito a sirena di merletto con strascico, la sposa ha fatto il suo ingresso in chiesa al braccio del padre, alla presenza dei numerosi ospiti tra cui il calciatore Roberto Marchisio e la moglie Roberta, il blogger Mariano Di Vaio con la compagna Eleonora Brunacci l'ex velina di" Striscia La Notizia" Elena Barolo, il cui compagno, il fashion designer Alessandro Martorana, ha firmato il look dello sposo. Presente ovviamente anche Diletta Leotta che è molto legata al fratello di cui spesso è anche testimonial. I due hanno anche un'altra sorella, Ambra Manola.

