Ecco Claudia, la siciliana che sogna Miss Italia

Ieri sera durante la finale regionale del prestigioso premio di bellezza femminile Miss Italia che si è svolta al Teatro Nino Croce di Valderice (TP) è stata proclamata vincitrice per rappresentare la Sicilia nella finale nazionale che si terrà a dicembre.

E' Claudia Schiavone, 21 anni di Alcamo in provincia di Trapani, è una studentessa all'università di Palermo nella facoltà di scienze motorie ed una ballerina diplomata in danza classica con l'IDA di Ravenna. Pratica danza da 14 anni e la danza le ha insegnato a faticare per raggiungere un obiettivo perché senza sacrificio e sudore non si ottiene nulla. Si reputa una persona intraprendente che non si ferma davanti le difficoltà della vita.

Ad intrattenere il pubblico sono stati gli artisti siciliani Agata Fanzone, Davide Gianquinto ed i Cantunera. Presenti anche Miss Sicilia 2020 Sofia Fici e Miss Be Much Sicilia 2021 Giada Rumè. Hanno presentato Antonello Consiglio e Marianna Taormina.

(Foto: Tiberio Cantafia)

