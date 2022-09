Elezioni in Sicilia, ecco tutti i 70 deputati dell'Ars tra new entry e vecchie conoscenze

"The day after". Dopo i rallentamenti e le problematiche nelle operazioni di spoglio, è finalmente completo il quadro della diciottesima legislatura che prenderà posto nei prossimi mesi in Sala d'Ercole.

Il primo tra i nomi è sicuramente quello di Renato Schifani, di Forza Italia, eletto a Presidente della Regione Sicilia, lasciando indietro di diversi punti il suo principale avversario, Cateno De Luca. Nel suo operato, il Presidente sarà affiancato e sostenuto da diversi collaboratori, tra nuovissimi volti e vecchie conoscenze del mondo della politica.

Il nuovo Parlamento si costituisce quindi, con 62 deputati eletti. Si arriva poi al numero 70 aggiungendo Schifani stesso, i 6 posti del suo listino, occupati da Riccardo Gallo Afflitto, Elvira Amata, Gaetano Galvagno, Marianna Caronia, Giuseppe Lombardo e Federica Marchetta, e il seggio occupato da Cateno De Luca.

Ad Agrigento prendono posto Angelo Cambiano (M5S), Michele Catanzaro (Pd), Giusi Savarino (FdI), M. La Rocca Ruvolo (FI), Roberto Di Mauro (Aut. e Pop.) e Carmelo Pace (Dc).

Eletti a Caltanissetta Giuseppe Catania (FdI), Michele Mancuso (FI) e Filippo Ciancimino (M5S).

Per la sezione di Catania, invece, Ludovico Balsamo (De Luca), Anthony Barbagallo (Pd), Giovanni Burtone (Pd), Nicola D'Agostino (FI), Marco Falcone (FI), Luca Sammartino (Lega), Giuseppe Castiglione (Aut. e Pop.), Davide Vasta (De Luca), Giuseppe Zitelli (FdI), Letterio Daidone (FdI), Andrea Messina (Dc), Lidia Adorno (M5S) e Josè Marano (M5S).

Due i seggi per Enna: Fabio Venezia (Pd) e Luisa Lantieri (FI).

A Messina eletti Pino Galluzzo (FdI), Bernadette Grasso (FI), Luigi Genovese (Aut. e Pop.), Giuseppe Laccoto (Lega), Matteo Sciotto (De Luca), Alessandro De Leo (De Luca), Calogero Leanza (Pd) e Antonino De Luca (M5S).

Per Palermo trionfano Edy Tamajo (FI), Gianfranco Miccichè (FI), Gaspare Vitrano (FI), Alessandro Aricò (FdI), Fabrizio Ferrara (FdI), Marco Intravaia (FdI), Valentina Chinnici (Pd), Antonello Cracolici (Pd), Mario Giambona (Pd), Luigi Sunseri (M5S), Adriano Varrica (M5S), Nunzio Di Paola (M5S), Vincenzo Figuccia (Lega), Nunzia Albano (Dc), Isamele La Vardera (De Luca) e Salvatore Geraci (De Luca).

Nella città di Ragusa tre seggi per Nello Dipasquale (Pd), Giorgio Assenza (FdI), Ignazio Abbate (Dc), Stefania Campo (M5S).

Quattro seggi per Siracusa, con Carlo Auteri (FdI), Tiziano Spada (Pd), Riccardo Gennuso (FI), Giuseppe Carta (Aut. e Pop.) e Carlo Gilistro (M5S).

Infine, per Trapani conquistano i seggi disponibili: Dario Safina (Pd), Nicolò Catania (FdI), Stefano Pellegrino (FI), Cristina Ciminnisi (M5S) e Mimmo Turano (Lega).

