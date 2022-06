Etna Comics, l'Italia del fumetto si incontra a Catania

Decine di stand, migliaia di appassionati, tantissimi espositori e ospiti. Un’apertura con i botti per questa edizione di Etna Comics targata 2022. Un lungo torpedone di persone in attesa agli ingressi già un’ora prima del taglio del nastro. “Sembrava quasi che queste condizioni non si sarebbero mai più potute ricreare- spiega Antonio Mannino, direttore del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop che quest’anno giunge alla decima edizione- c’è stato un clima "infame" in questi ultimi due anni per gli eventi che sono stati considerati come un male assoluto. Ci sono mancati tantissimo questi momenti ed ora ho la pelle d’oca. Siamo assolutamente felici di essere tornati - prosegue Mannino - e vedere tanta gente proveniente da tutta Italia. Parliamo di fenomeni culturali con i giovani che hanno bisogno d’incontrarsi”.

Foto di Davide Anastasi

