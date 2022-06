Etna Comics non smette di stupire e di attrarre migliaia di visitatori

Anche oggi migliaia di appassionati erano presenti, sin dalle prime ore della mattinata, per il Festival Internazionale del Fumetto e della Cultura Pop a Catania. Nonostante il caldo, un fiume di persone ha letteralmente invaso il centro fieristico “Le Ciminiere” per questa X edizione dell’Etna Comics.

Cellulare in mano, pronti a farsi un selfie con il cosplay più originale oppure ad entrare nei vari stand che, come uno “Stargate”, li trasporta immediatamente in un mondo meraviglioso, sempre in continua evoluzione, e alla ricerca di grandi novità.

Foto di Davide Anastasi

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA