Folla delle grandi occasioni anche per la giornata conclusiva dell'Etna Comics. Un fiume di persone lungo il viale Africa già dalle prime ore della mattinata in attesa di avere il prezioso tagliando d'ingresso. Anche oggi Cosplay in primo piano ma anche i tradizionali giochi di ruolo e da tavola. Una chiusura di questa decima edizione che sta per andare in archivio con un bilancio estremamente positivo.

(foto Davide Anastasi)

