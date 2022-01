Getta vasi dal balcone in via Etnea: le foto del "disastro"

Momenti di panico e di imbarazzo nella parte alta della centralissima via Etnea, a Catania, dove una donna, in parte svestita, ha iniziato a lanciare oggetti dal balcone, soprattutto vasi di piante, con il rischio di colpire passanti, automobilisti e pedoni. Tra oggetti, vasi e suppellettili la donna, con solo gli slip addosso e che urla dal balcone del terzo piano frasi incomprensibili - ha gettato anche una culla per bambini. Il video girato da alcuni passanti ha già fatto il giro dei social. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura di Catania e i sanitari del 118. L’improvviso gesto non ha, fortunatamente, causato danni a cose o persone. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha preso in cura la donna.

