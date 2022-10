Giorgia Meloni, la piccola Ginevra e il papà Andrea elegantissimi per il giuramento

In un momento così importante per la neo premier Giorgia Meloni, loro non potevano mancare. Andrea Giambruno, il compagno della leader di FdI, e la piccola Ginevra, 5 anni, sono stati seduti in prima fila per assistere al giuramento in Quirinale. Abito scuro, Giambruno ha sfoggiato la cravatta che la premier ha donato la scorsa settimana agli eletti di Fdi, con una piccola bandiera italiana sullo sfondo blu. La piccola Ginevra, biondissima come la sua mamma, altrettanto elegante, ha sfoggiato un abitino "piumato" con bolerino abbinato, calze in tinta e scarpette blu. La piccola è rimasta seduta accanto al papà e alla zia Arianna, sorella della Meloni, e ad un certo punto ha chiesto un bicchiere d'acqua che i commessi le hanno servito: lei li ha ringraziati facendo anche un sorriso.





