Giovanna e Salvo, l'amore finito e le coltellate

Giovanna Bonsignore la donna di 46 anni uccisa dal compagno aveva deciso da poco di lasciare Salvo Patinella. Si evince dal suo profilo social dove lo scorso 24 settembre, quindi meno di te mesi fa, aveva postato una foto con Salvo Patinella, l’uomo che l’ha uccisa a coltellate, scrive: “Tantissimi AUGURI Amore MIO. All'uomo più paziente più premuroso più fantastico che abbia mai conosciuto… Infinitamente grazie per il tuo Amore Ti Amo”. A corredo una foto di coppia con lei e lui sorridenti e apparentemente piuttosto affiatati. Nello stesso post, scritto in occasione del compleanno di Patinella, è lo stesso omicida suicida a rispondere: Ringrazio profondamente il Mio AMORE Giovanna Bonsignore e di seguito, tutti coloro indistintamente; per gli auguri di buon compleanno ricevuti, grazie ancora! Un abbraccio immenso”. Di Salvo Patin c’è un ultimo post scritto il 14 dicembre poco prima di mezzanotte: è un link su youtube ad una canzone di Amy Whinehouse “black to black” accompagnato da un messaggio: “così lontano da quello che abbiamo passato”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA