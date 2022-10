Ecco gli scatti più belli della partita Mariglianese-Catania, valevole per la sesta giornata del girone I del campionato di serie D: i rossazzurri si sono imposti per 2 a 1 al Piccolo di Cercola, dove i padroni di casa hanno traslocato per l'occasione. Di Vitale e De Luca le due marcature.

FOTO FILIPPO GALTIERI

