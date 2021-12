Hub Ambiente Teams Volley di Catania, l'allenamento e poi la lettura de La Sicilia

La Hub Ambiente Teams Volley di Catania, club che disputa la B1 di volley, oggi ha chiuso l’allenamento leggendo le copie del nostro quotidiano che il tecnico del club, la prof. Ina Baldi, ha acquistato in edicola donando una copia ciascuno a ogni tesserata. L’edizione del lunedì, punto fermo della nostra produzione, aveva dedicato uno spazio alla stessa Baldi per i 70 anni compiuti e per i 45 trascorsi in palestra per allenare. “Le ragazze hanno avuto il piacere di sfogliare il giornale di carta, apprezzandone i contenuti” ha commentato la Baldi, orgogliosa per lo spazio dedicato nell’edizione sportiva. Al termine della lettura tutti in posa, quasi uno spot per il nostro giornale

