I 60 anni di StMicroelectronics festeggiati in piazza Università

«Un traguardo importante raggiunto grazie alla sua capacità di innovare, di anticipare le sfide del cambiamento e governarle con successo sui mercati. La storia della StMicroelectronics, player mondiale dei semiconduttori, è la storia di un’azienda che da 60 anni rappresenta un modello di sviluppo virtuoso per il territorio catanese». Lo dichiara il presidente di Confindustria Catania, Antonello Biriaco, sul sito etneo di St.

«Ricerca, innovazione, sostenibilità - aggiunge Biriaco - sono da sempre i capisaldi sui quali la multinazionale della microelettronica ha fondato il suo successo, creando attorno a sé un terreno fertile all’insediamento di nuove realtà imprenditoriali. Storica associata di Confindustria Catania, l'azienda, con i suoi quasi 5mila dipendenti, è un pilastro del nostro sistema produttivo che continua a scommettere sul territorio con successo. Il suo impegno nella direzione dell’innovazione non è solo un traguardo per l’azienda, ma un valore aggiunto per il miglioramento della nostra economia».

Foto di Orietta Scardino



