I gol di Russotto, Vitale e De Luca, le esultanze dei giocatori del Catania, gli abbracci e la gioia dell'ambiente rossazzurro, come anche i tifosi etnei: c'è tutto nelle foto esclusive per la Sicilia di Filippo Galtieri che in questa gallery ha immortalato la vitoria del Catania SSD a Locri contro i calabresi del San Luca.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA