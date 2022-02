I Tir bloccano il casello di San Gregorio: le foto della protesta dei camionisti siciliani

A San Gregorio, nel catanese, davanti lo svincolo autostradale dell’A18 che collega il capoluogo etneo con Messina, è in corso un presidio di autotrasportatori contro l’aumento del costo del carburante. La protesta è promossa dall’Aias, ma, al momento, non è riconosciuta dalle sigle nazionali e regionali dei rappresentanti di categoria. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine. I manifestanti che aderiscono alla protesta dell’Aias contestano "l'aumento del gasolio e dell’Ad-blu, del costo dei pneumatici e dell’energia" e protestano contro "le strade impraticabili, la patente a punti presente soltanto in Italia, il prezzo dei pedaggi autostradali e la carenza degli autisti".

