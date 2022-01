Una giornata calda con un pieno sole in un cielo sgombro da nubi ha aperto il 2022 dei catanesi che hanno approfittato della giornata festiva per prendere un po' d'aria o lungo la Plaia, o nel borghetto marinaro di San Giovanni li Cuti (dove non sono mancati i bagni al mare) e in centro storico con il Giardino Bellini preso d'assalto da tante famiglie.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA