Il 7 luglio si inaugura il resort di lusso a Siculiana

Il gruppo Adler annuncia l'inaugurazione il prossimo 7 luglio dell’Adler Spa Resort Sicilia affacciato sul mare nel comune di Siculiana (Agrigento), in prossimità della riserva naturale orientata Torre Salsa. Il resort è stato realizzato secondo i principi dell’architettura sostenibile, che hanno guidato l’approccio rispettoso dei proprietari, Andreas e Klaus Sanoner, e dell’architetto Hugo Demetz. «La nostra filosofia - dichiarano i fratelli Sanoner - è da sempre quella di inserire i nostri resorts e lodges nell’ambiente naturale e culturale. Per questo le nostre strutture sono costruite nell’ottica della massima integrazione paesaggistica e dell’impiego di materiali naturali e locali; proponiamo inoltre un’offerta eno-gastronomica ispirata alla regionalità, con prodotti del territorio coltivati secondo i requisiti dell’agricoltura biologica e biodinamica».

Facilmente accessibile dai principali aeroporti isolani, la struttura si sviluppa in diversi corpi edili con tetti ipogei perfettamente inseriti, in posizione panoramica, su una collina. Le 90 camere - divise in 74 Junior Suite e 16 Family Suite, tutte con terrazzo privato - sono costruite e arredate con materiali naturali come il legno e la terracruda, tra giardini fioriti e piccole aree coltivate con vigneti, oliveti e orti di erbe aromatiche. Il centro wellness & Spa - con un’estensione di circa 3200 m² all’interno ed estesi spazi all’esterno, tra piscine, saune e aree relax- si ispira alla forza del mare. «Il nostro obiettivo - dice Sami Aglietti, direttore della nuova struttura - è lasciare tracce indelebili nei ricordi dei nostri ospiti, offrendo esperienze uniche di autentica ospitalità italiana in un ambiente raffinato ed elegante».



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA