Il ballo di dame e cavalieri in piazza Duomo: a Catania rivive l'800

Per un pomeriggio il centro storico di Catania ha rivissuto le atmosfere del lontano 800. Dal cortile di Palazzo degli Elefanti, ieri sera, sono infatti usciti, per una sfilata e poi per un'esibizione in piazza Duomo, le dame e i cavalieri dell'Associazione culturale "Danzando l'Ottocento". I sontuosi abiti delle signore, che ricalcano alla perfezione i preziosi vestiti di quell'epoca, sono stati ammirati anche dai tanti turisti presenti in questo periodo in città. Quindi i balli, valzer, quadriglie e tutte le altre danze di coppia tanto in voga in quel secolo. L'Associazione culturale "Danzando l'Ottocento" si propone infatti di ricreare l'atmosfera dei grandi saloni ottocenteschi attraverso lo studio delle danze tradizionali del XIX secolo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA