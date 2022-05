Il Bday di Barbara D'Urso: 65 anni festeggiati tra piume e calze a rete

Non solo lavoro per Barbara D'Urso ma anche feste, come quella organizzata qualche sera fa per i suoi 65 anni. Un traguardo a cui la conduttrice Mediaset arriva con l'energia di una ragazzina e un sense of humor che ha contraddistinto anche la sua mega festa a cominciare dall'invito in cui "Barbarella" viene osservata da una Oprah Winfrey in bigodini che si chiede perplessa: "Ma non ero io la star?". La conduttrice, in abito corto bordato di piume e in calze a rete, ha anche scherzato sugli anni compiuti con un 18 a numero gonfiabile. Tanti gli amici e colleghi che insieme a lei hanno festeggiato in un locale di Milano dove hanno ballato fino a tarda notte: da Valeria Marini a Guenda Goria, da Antonella Elia a Luxuria, da Arisa, con l'inseparabile Vito Coppola, a Fabio Rovazzi. Presenti anche Gabriel Garko, Eva Grimaldi e Massimo Boldi.

