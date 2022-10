Il messaggio di “body positivity” di Miriam Leone al naturale sui social: «Mostrarsi imperfetti è un superpotere»

L'attrice catanese Miriam Leone, ex Miss Italia e oggi tra i più apprezzati interpreti del cinema italiano, si mostra sui social network senza un filo di trucco in una foto postata sul suo profilo Instagram, accompagnata da parole che anciano un messaggio di body positivity contro il cosiddetto body shaming: «Mostrarsi senza filtri ai tempi dei social è un atto magico - scrive l'attrice originaria di Acireale -. Mostrarsi imperfetti, un super potere per essere liberi dalle migliaia di specchi riflessi che ci vorrebbero perfetti. Stamattina mi sono fatta questa foto appena sveglia dopo una notte sul set con trucco effetti speciali, ancora tutta stropicciata dal sonno, ma trovo utile condividere naturalezze e imperfezioni per aiutarci a riprenderci il nostro potere di essere umani, per abbracciare le nostre comuni fragilità. Siamo anche questo».

Non è la prima volta che l'attrice siciliana lancia messaggi di questo tipo. «Nobody is perfect. Human», aveva scritto pochi giorni in un altro post a corredo di un altro scatto al naturale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA