Il Regno Unito in fila per rendere omaggio a Elisabetta II

A Londra, ed in tutto il Regno Unito, l’argomento del giorno è la lunghissima coda per accedere alla camera ardente della Regina Elisabetta II, allestita nella Westminster Hall del Parlamento inglese.

La coda si snoda lungo un percorso di oltre 8km ed in alcuni momenti la previsione di accesso alla camera ardente è stata addirittura di 24 ore, la media comunque è di 12/15 ore e le persone si mettono in fila intrattenendo anche nuove amicizie. Persino il giocatore di calcio David Beckham ha diligentemente atteso per 12 ore prima di poter accedere alla camera ardente. Il feretro della Regina è esposto su un catafalco, coperto dal drappo reale e con poggiati sopra lo scettro reale e la corona della Regina.

Il pubblico transita velocemente davanti al fercolo dedicando alla sovrana il proprio tributo. A proteggere il fercolo si alternano i vari reggimenti reali con il cambio della guardia ogni 20 minuti. Re Carlo III e gli altri membri della famiglia reale si alternano nella veglia funebre. Lunedì mattina si svolgeranno i funerali, presso la basilica di Westminster, alla presenza di oltre 500 tra capi di stato, diplomatici e famiglie reali di tutto il mondo, compreso l’imperatore giapponese che dovrà adeguarsi al protocollo, lasciando l’auto di servizio e muovendosi con i minibus, l’unico autorizzato ad arrivare in auto sarà il presidente degli Stati Uniti, Biden.

Nel frattempo il Regno Unito si prepara al giorno del funerale, tutte le grandi catene commerciali hanno annunciato che chiuderanno i negozi, addirittura chiuderanno anche attivata commerciali e di supporto che erano rimasti aperti durante i due lockdown. Due minuti di silenzio, in tutto il Regno Unito, chiuderanno la cerimonia religiosa, la processione poi proseguirà fino ad Hyde Park ed il feretro verrà trasportato al castello di Windsor dove la Regina troverà riposo accanto al suo amato consorte Principe Filippo.

Nel frattempo centinaia di migliaia di persone continuano a depositare fiori e messaggi di condoglianze nelle aree preposte dentro a Green Park, il parco di fronte a Buckingham Palace.

