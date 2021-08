Ecco le imamgini del concerto di Fabrizio Moro al Teatro Antico di Taormina. Per Moro è stata l'unica tappa siciliana del tour estivo, prodotto da Friends and Partners, che ha registrato sold out in quasi tutte le date. Il cantautore romano ha presentato i brani del suo repertorio in una veste acustica e più intima , accompagnato sul palco da Danilo Molinari (chitarra) e Claudio Junior Bielli (pianoforte).

