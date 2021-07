Il Grand Hotel Baia Verde: la vacanza ideale tra mare e Etna

Alloggiare al Grand Hotel Baia Verde, albergo a 4 stelle direttamente sul mare della riviera dei Ciclopi tra Catania e Acitrezza, incastonato in una baia naturale di roccia lavica, è un’esperienza indimenticabile: questo angolo di Sicilia –molto amato dai turisti ma che conserva ancora un fascino di nicchia, quasi d’altri tempi- è come un piccolo mondo a sé, dove trascorrere una vacanza nella quale ogni giorno è incredibilmente diverso dall’altro, vista la grande varietà dei luoghi da visitare e delle esperienze da vivere.

L’hotel, gestito fin dalla sua fondazione dalla stessa famiglia di imprenditori alberghieri, con competenza manageriale e attenzione ai particolari ma nello stesso tempo con un occhio di riguardo all’atmosfera familiare, ha 147 camere di varie tipologie, una discesa a mare privata con solarium e diving school, una grande piscina circondata da prato e pineta e un American bar affacciato direttamente sulla scogliera.

Oltre a un centro benessere di grande eleganza e funzionalità, dove ritagliarsi spazi di relax affidandosi a personale di altissima professionalità; nelle cinque sale-massaggio è possibile effettuare anche trattamenti viso e corpo.

LA RISTORAZIONE

Fiore all’occhiello dell’hotel è il ristorante “L’Oleandro”: aperto a tutti (e non solo agli ospiti dell’albergo) è caratterizzato da una cucina di grande qualità che offre le specialità della migliore tradizione gastronomica del territorio, ma con uno sguardo sempre attento all’arte culinaria internazionale.

L’Oleandro gode di una posizione unica: su una magnifica terrazza sul mare, dalla quale è possibile ammirare la costa ionica fino ai faraglioni di Acitrezza di omerica memoria, il ristorante è location perfetta anche per feste di compleanno e ricorrenze di ogni genere: lo staff è sempre a totale disposizione del cliente per menu personalizzati e food-experience memorabili.

E proprio per offrire agli ospiti sempre più possibilità di scelta, durante tutta l’estate il Grand Hotel Baia Verde organizza serate tematiche –sempre aperte anche a chi non risiede in albergo ma desidera trascorrere una serata diversa e di grande qualità- dedicate a menu degustazioni, aperi –sushi con cocktail creati “su misura” dallo staff e intrattenimento musicale dal vivo.

LE ESCURSIONI

L’albergo è anche punto di partenza per escursioni indimenticabili, con il mito omerico di Ulisse e Polifemo sempre sullo sfondo: la riviera dei Ciclopi, infatti, deve il suo nome alla leggenda secondo la quale i meravigliosi faraglioni di Acitrezza, tre scenografiche rocce basaltiche che si ergono a poche decine di metri dalla costa, furono scagliati da Polifemo, infuriato per la fuga di Odisseo e dei suoi uomini. Oggi, i faraglioni sono all’interno dell’”Area marina protetta Isole Ciclopi”, dove è possibile fare bellissime gite in barca, nel rispetto dell’ecosistema, adatte a tutta la famiglia.

E naturalmente, l’Etna: salire verso il cratere e dominare dall’alto buona parte della Sicilia orientale e centrale (ma nei giorni di cielo terso si può vedere anche la Calabria e addirittura scorgere in lontananza le isole Eolie) è un’esperienza da fare, almeno una volta nella vita. E’ un’escursione adatta a tutti: con poco più di venti minuti di macchina dall’hotel, si arriva al piazzale del Rifugio Sapienza, sul versante catanese, e poi si prosegue con funivia e mezzi fuoristrada fino quasi al cratere, sempre in condizioni di massima sicurezza. Ammirare l’alba e il tramonto dalla sommità del vulcano attivo più alto d’Europa è un’esperienza indimenticabile.

Per poi tornare, di sera, a cenare all’Oleandro (amatissimo anche dalla clientela catanese) direttamente sulla terrazza a picco sul mare.

LE CAMERE

L’hotel dispone di un ampio pacchetto di 147 camere, adatte a tutte le esigenze e in grado di rispondere alle necessità di ciascun viaggiatore. Dalle camere Standard, caratterizzate da uno stile classico, alle Superior Room, più ampie e dotate di zona living, fino alle Classic e alle Deluxe, l'albergo offre la possibilità di scegliere anche tra cinque diverse tipologie di Suite. Completa l'offerta una Business Suite che, con la sua ampia zona giorno e un tavolo da riunione per cinque persone, permette di coniugare sapientemente business e relax in un ambiente accogliente e confortevole ed è la soluzione ideale per incontri di lavoro riservati. L'ampia selezione consente inoltre di scegliere tra camere con o senza vista mare, con finestra o balcone alla francese.

