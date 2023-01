In Ucraina le opere dello street artist siciliano Tvboy: sono un appello alla pace

Lo street-artist siciliano Salvatore Benintende, noto come Tvboy, ha realizzato alcune sue opere in Ucraina. A fianco dell'organizzazione umanitaria Fondazione Cesvi, l'artista ha realizzato graffiti nelle strade di alcune delle città maggiormente devestate dalla guerra come Bucha, Kiev e Irpini, lanciando con i suoi murales un vero e proprio appello alla pace.

Tvboy, nome d'arte di Salvatore Benintende, è un famoso artista di strada palermitano esponente del movimento NeoPop, una sorta di Banksy italiano. Il suo esordio sulla scena dell'arte urbana risale al 1996 a Milano, quando comincia a realizzare i primi graffiti tradizionali e i primi esperimenti di lettering. Al suo rientro in Italia dopo un'esperienza di studio in Spagna compare per la prima volta in una mostra a Milano il personaggio di Tvboy che l'artista raffigura come simbolo di distinzione dalla cultura "massificata" delle nuove generazioni.

