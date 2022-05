Infiorata di Noto: un'esplosione di colori e di pubblico nella città del Barocco

Un'esplosione di colori e di pubblico. L'Infiorata di Noto è sempre un successo assicurato. Uno spettacolo quello della via Nicolaci interamente ricoperta da quadri realizzati con i fiori, che ogni anno, fatta eccezione per quelli della pandemia, richiama nella cittadina del barocco per eccellenza migliaia di persone. Il fine settimana appena trascorso, il 43esimo evento è dedicato al ventesimo anniversario del riconoscimento Unesco delle Città Tardo Barocche del Val di Noto, non ha deluso le aspettative del Comune e dei "Maestri infioratori di Noto" che stanno ancora registrando tanti consensi per la manifestazione. Sono stati 400mila i fiori utilizzati per comporre il "tappeto" spettacolare di via Nicolaci che potrà essere ammirato fino a domani, 17 giugno.

Foto da Facebook

