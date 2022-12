Kate con l'abito preso in affitto e la mano di William scivola birichina...

Il principe William e Kate chiudono la loro tre giorni americana in grande stile con la consegna dei premi Earthshot all’Mgm Music hall di Boston.

La principessa di Galles, bellissima, è arrivata al gala con un abito a spalle scoperte verde di Solace London noleggiato sulla piattaforma inglese HURR, costato 100 sterline. A completare il vestito la collana di diamanti e smeraldi che apparteneva a Lady Diana e decolleté argento.

Il principe William ha invece indossato uno smoking di velluto verde scuro, già usato in altre occasioni.



Nel corso della tre giorni americana William ha incontrato il presidente Joe Biden alla Kennedy Library a Boston. I due si sono stretti la mano all’esterno dell’edificio. Il presidente americano è a Boston per una raccolta fondi per i democratici in Senato in vista del ballottaggio di martedì prossimo in Georgia. Joe Biden e il principe William, nel corso del loro incontro a Boston, hanno ricordato la regina Elisabetta e hanno parlato di Earthshot, i premi ambientalisti creati l’anno scorso dal principe ispirandosi al progetto Moonshot di John F. Kennedy per la conquista della Luna.

La tre giorni di Boston avrebbe dovuto cancellare, nelle intenzioni della monarchia, la catastrofe di pubbliche relazioni che fu il viaggio di William e Kate la scorsa primavera nei Caraibi. Harry e Meghan hanno guastato la festa: i Sussex sono sul piede di guerra e si accingono a spiegare in sei puntate a partire dall’8 dicembre le ragioni del divorzio dalla Casa Reale: «Nessuno - dice Harry - vede quel che succede dietro le porte chiuse».



I tabloid impazziscono mentre, nella città da cui nel 1773 partì la rivolta del Tea Party contro i balzelli imposti da Westminster ai coloni, William e Kate hanno perpetuato l'immagine buonista di una monarchia al servizio del pubblico: visite a una startup contro il cambiamento climatico, poi a una ong che aiuta ragazzi vulnerabili (compiti che rientrano nelle attività tradizionali della 'Firm', come viene soprannominata la famiglia reale), hanno preceduto il gala di domani per la consegna dei premi ambientalisti Earthshot, creati l'anno scorso dal principe ispirandosi al progetto Moonshot di John F. Kennedy per la conquista della Luna. Al fianco di William Caroline Kennedy, la figlia di Jfk oggi ambasciatrice Usa in Australia.



William e Kate erano arrivati su un volo di linea British (non il jet privato del tour nei Caraibi), avevano acceso di verde City Hall e una quindicina di altri monumenti cittadini, poi allo stadio dei Celtics di basket erano stati accolti da applausi, curiosità e qualche fischio. Informale lui, elegantissima lei e tutta sorrisi in uno smilzo tailleurino nero Alexander McQueen con sotto il dolcevita scuro, ma i duchi di Sussex hanno rubato la scena lanciando la oro docuserie su Netflix e infrangendo di nuovo le regole royal.



I principi erano ancora in volo mentre le parole rivolte dalla 83enne dama di compagnia della regina Elisabetta a Ngozi Fulani, attivista londinese dalla pelle nera, erano risuonate sulle sponde dell’Atlantico facendo da cassa da risonanza alle accuse lanciate dai Sussex alla monarchia. La prossima settimana i Duchi saranno anche loro sulla East Coast. Mentre si aspetta l'uscita del libro di Harry, 'Spare', il 10 gennaio, la cerimonia del premio Ripple of Hope in programma il 6 dicembre a New York (due giorni prima dell’uscita della docuserie) rilancerà l’attenzione: Harry e Meghan lo riceveranno - ha spiegato l’organizzatrice Kerry Kennedy, una delle figlie di Rfk - per «il coraggio» dimostrato «con le loro posizioni contro il razzismo».

