L'Università di Catania aderisce alla Green Week 2022, la Settimana verde dell'Unione europea

L’Università di Catania aderisce anche quest’anno alla Green Week 2022 con una serie di eventi in programma dal 30 maggio al 5 giugno, dai seminari nelle scuole alle visite guidate nelle sette aree naturali protette di cui è ente gestore. La Green Week dell’UE è il più grande evento annuale sulla politica ambientale europea che coinvolge cittadini europei e ambientalisti, studenti di ogni ordine e grado e responsabili politici attraverso seminari, webinar, passeggiate naturalistiche e eventi per rendere tutti protagonisti delle azioni messe in campo dall’UE sui temi ambientali e sugli obiettivi da raggiungere insieme nei prossimi decenni.

L'edizione di quest'anno è incentrata sul tema “Green Deal dell'UE un impegno che diventa realtà”, tra le priorità vi è la neutralità climatica entro il 2050, la strategia di crescita sostenibile e la riduzione degli effetti devastanti dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta.

La Direzione generale dell'Ambiente della Commissione europea invita tutti gli enti a organizzare eventi in Europa, da lunedì 30 maggio a domenica 5 giugno. Un invito che, come ogni anno, l’Università di Catania – tramite l’Area della Terza missione - sposa in pieno organizzando un calendario di eventi che prevede seminari nelle scuole di ogni ordine e grado sul tema “Green Deal: l’europa a favore dell’ambiente, per il futuro del pianeta”. Anche le aree protette gestite dall’ateneo – Isola Bella a Taormina, Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi ad Aci Trezza, Complesso Immacolatelle e Micio Conti a San Gregorio, Vallone di Piano della Corte ad Agira e, nel Siracusano, le riserve naturali Grotta Monello, Grotta Palombara e Complesso speleologico Villasmundo-S. Alfio - saranno protagoniste con un fitto calendario di appuntamenti all’aperto.

Nel corso delle iniziative gratuite – visite guidate e eventi di educazione ambientale - gli studenti saranno i protagonisti dell’iniziativa piantumando in diverse aree protette essenze di carrubi, lentischi, querce e erbe aromatiche come il caratteristico timo di cui è ricco il territorio ibleo. Un progetto che registrerà la presenza di istituti scolastici e comunità locali che condivideranno la tutela del territorio, il rispetto per l’ambiente e la cultura della condivisione del bene.





COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA