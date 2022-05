La Guernica sul muro della villa comunale per dire no alla guerra

L’artista canicattinese Gioacchino Di Caro, in un momento in cui tutto il mondo è in perenne preoccupazione per l’attuale conflitto in Ucraina, ha voluto lanciare un forte messaggio di pace realizzando all’interno della villa comunale di Canicattì una delle più conosciute opere di Picasso “La Guernica” contro tutte le guerre.

L’opera è stata creata su di un muro presso la villa comunale ed ha le stesse caratteristiche e le stesse misure di quella esposta nel museo di Madrid. “Questo murale arricchisce un angolo della nostra città molto caro alla comunità, la villa comunale – dichiara il sindaco Vincenzo Corbo -l’opera è una copia della famosa Guernica realizzata da Pablo Picasso nel 1937. Estremamente attuale il tema che ha ispirato Picasso quasi un secolo fa – conclude Corbo- e che oggi, purtroppo, con la guerra in Ucraina, riempie le pagine dei giornali e catalizza l’attenzione dei media”.

Gioacchino Di Caro, nome noto nel mondo delle arti grafiche e pittore di successo, non è nuovo a queste imprese, porta la sua firma infatti un altro bellissimo murales della misura di 6 metri per 8 dedicato alla figura di padre Gioacchino La Lomia, e realizzato su una parete di 15 metri di altezza.

