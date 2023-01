La notte intima di Elisa al Metropolitan di Catania: sul palco anche un duetto con Carmen Consoli

Una serata particolare, quella del concerto di Elisa ieri sera al Metropolitan, arricchita dalla presenza di Carmen Consoli, che ha duettato sul palco con la collega, ma soprattutto amica. Oltre due ore di concerto per la tappa siciliana di "An Intimate Night", un progetto dell’artista Triestina, che ha riproposto molti suoi brani accompagnata da una ensemble d’archi e dal marito Andrea Rigonat alla chitarra, organizzato da Puntoeacapo di Nuccio La Ferlita.

Ospite d’eccezione il maestro Dardust che l’ha accompagnata durante tutta la tournée con la produzione dei nuovi arrangiamenti live, pensati per la magica atmosfera natalizia con una formazione speciale composta da chitarra, pianoforte e quintetto d'archi. Durante la tournée il producer e musicista sarà anche al pianoforte, mentre Andrea Rigonat alle chitarre e Caterina Coco (primo violino), Alessio Cavalazzi (violino), Matteo Lipari (viola), Valentina Sgarbossa (violoncello), Simone Giorgino (contrabbasso) agli archi.

Una serata in cui la brava artista è riuscita a coniugare la sua musica, molto particolare, con degli arrangiamenti che hanno impreziosito la serata davvero unica. Sul palco, anche due canzoni con Carmen Consoli, che ha dialogato con Elisa in puro dialetto catanese, deliziando il pubblico. Elisa ha ringraziato tutti i presenti e la Sicilia, dove ha effettuato ben 4 concerti negli ultimi mesi, registrando tutti sold out. Alle fine, molte foto e firma di autografi per accontentare i presenti. Elisa, in questi giorni proseguecon il tour internazionale che sta viaggiando a suon di sold out in tutta Europa, registra il tutto esaurito anche in Italia su tante tappe di "An Intimate Night".





