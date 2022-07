Le nozze di Francesca Ferro (figlia di Turi e Ida) e Francesco Maria Attardi, ecco chi c'era

Ieri sera a Trecastagni si sono sposati la regista e attrice e autrice Francesca Ferro (figlia di Ida Carrara e Turi Ferro) e il regista e attore e autore Francesco Maria Attardi...

Questa la notizia. Ora la cronaca. (Dato che Ruggero, il figlio di Francesca, ha fatto un discorso ca pari ca ni pigghiau a tumpulati dall’emozione, la cronaca la faccio da commediante annunca arricominciamo a piangere. A dire la verità macari gli sposi n’abbiarunu bellu carico con lo scambio di promesse).



Ovviamente i uippis teatranti erano sbrizziati giardino giardino, non potevi fare un passo che pestavi un uippis. C’era Guglielmo Ferro che durante la cerimonia mi l’appa a chianciri io ca c’aveva a funcia a cucchiaeddu (ca ppi non fallu chianciri c’appa a ffari a schicchera nda l’aricchia) e so’ mugghieri Micaela Milano era assittata di nautra banna ca figghia Galatea (ma cchi ci rati a manciare a picciridda c’addivintau cchiu ghiauta del papà e della mamma). Agostino Zumbo, vestito da Agostino Zumbo, zumbeggiava col papillon glitterato è un cappello a uso cchi sacciu derviscio rotolante. Mario Opinato, mischinazzo, faceva avanti e annarreri do sbruffet (bellissimo, a isole, coi lampadari sopra, intorno a una delle due piscine) ppi puttarici ri manciari a Rachele, la zita losangelesina (che - scoop - in Sicilia mangia anche i carboidrati ma non lo dite a Hollywood).

C’era Francesca Agate col marito Plinio “Goethe” Milazzo, la maestra Emanuela Pistone col marito “mastro” Mimmo Gennaro. C’era Federico Magnano di San Lio. C’era la Gizzo (Giusi) sempre bedda e giniusa. Loredana Marino ca pareva n’ariddu scatenata in pista sulle note della band di Renny Zapato. Con la partecipazione straordinaria di Guia Jelo, in formissima, ca pareva ca ci nn’erunu quattro: unni ti votavi votavi c’era Guia (ha regalato agli sposi un essere umano, un pianista, stamattina ho telefonato a Francesca e c’era u pianista ca sunava).

Quindi in ordine sparso, alfabetico, di apparizione: I Lautari (Puccini Castrogiovanni e Jonni Allegra), Alessandro Idonea, Nadia De Luca, Carlo Auteri, Maria Chiara Pappalardo, Verdiana Barbagallo, Adriano Aiello, Giampaolo Romania, Giovanni Arezzo, Giovanni Maugeri, Barbara Gutkowsky.

E poi il sipario si è riaperto per un attimo, e c’erano, felici, Ida e Turi.

