Mamma e sorella di Chiara Ferragni a Catania: "Arancino o cannolo"?

Breve vacanza a Catania per Marina di Guardo e Francesca Ferragni. La scrittrice e madre di Chiara Ferragni, insieme alla sua secondogenita, quando può, torna volentieri nella terra della sua famiglia di origine. Per Marina e Francesca, da pochi mesi mamma di Edoardo, è stata una felice "immersione" nell'atmosfera natalizia della città (hanno postato su Instagram foto e video realizzati in centro storico), ma soprattutto nella gastronomia e nella pasticceria d'eccellenza: da Savia hanno infatti gustato cannoli e arancini. Per Francesca Ferragni il dubbio se mangiare gli uni o gli altri è stato presto superato: li ha assaggiati entrambi.

Marina di Guardo ha salutato la città con un "Catania mia"!, mentre Francesca ha postato: "A presto Sicilia benda".

