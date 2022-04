Mare, passeggiate, balli e letture: è la prima domenica del Lungomare Fest

Viale Artale Alagona, piazza Europa e piazza Nettuno, affollati di gente così com'era prevedibile, complice anche il clima mite, per il ritorno a Catania del Lungomare Fest. Una domenica all'insegna del sole, del mare, di passeggiate a piedi e in bici, di balli e di letture, per godere di questa zona della città chiusa al traffico veicolare su iniziativa dell'Amministrazione comunale etnea.

Quattro le aree di raduno prestabilite per partecipare agli eventi che sono stati pensati per il ritorno di queste domeniche all'aria aperta: piazza Europa/Sciascia, monumento ai Caduti, piazza Consiglio d’Europa (ex Nettuno), piazzale fronte Istituto Nautico.

Divieto di transito per tutti i veicoli, dalle 10 alle 20, a eccezione di residenti (diretti alle autorimesse o aree private), mezzi di polizia e di soccorso (in servizio urgente di emergenza), mezzi per il servizio di raccolta dei rifiuti (solo per servizio nel Lungomare), velocipedi, taxi e veicoli privati diretti alle strutture alberghiere all’interno dell’area, veicoli diretti al parcheggio “Europa” e all’area interna del Porto Rossi, con ingresso e uscita esclusivamente dal varco di piazza Europa; mezzi diretti al porto di Ognina per le operazioni di rimessaggio (con ingresso da via Parrocchia e uscita da viale Artale Alagona).

Ecco il programma: settore sportivo, nell’area piazza Consiglio d’Europa (ex Nettuno), dalle 10 alle 18, campo gonfiabile di calcio in via del Rotolo a cura di “Corri Catania”; attività di minirugby a cura della Asd Vulcano Etna Rugby; attività di mini hockey a cura dell’Asd Sport Life; circuiti di atletica leggera a cura di Asd Nissolino Sal Catania e Asd San Pietro Clarenza e altri; attività di baseball a cura del Cus Catania; attività di badminton a cura di Asd Le Saette.

Dalle 11 alle 12,30 si è anche ballato il tango argentino (Omertango) e dalle 12,30 alle 14, lo swing a cura dell’ Associazione Swango Ballroom Asd scuola Sicily in swing.

Fino alle 20 da piazza Nettuno verso piazza Tricolore artigiani in mostra al “Lungomare Artigianato" a cura delle associazioni “Pulci di Città” e “Non Solo Feste”.

Fino alle 14 Autobooks nell'area di piazza del Tricolore ha sostato il bus di Librincircolo. Sempre fino alle 20 ci sarà lo stand solidale di Telethon Catania per la promozione della manifestazione "CamminiAmo per la Vita" di domenica 24 aprile.

Dalle 17 alle 19, l'esibizione danzante di coreografie e di balli ottocenteschi in vestiti d’epoca a cura dell’Associazione culturale “Danzando l’Ottocento”.

FOTO di Roberto Viglianisi

