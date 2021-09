Nozze da sogno per l'ex patron del Catania Calcio Nino Pulvirenti con Desiree Ferlito

Con una cerimonia con rito civile sono state celebrate le nozze tra l'imprenditore catanese, ed ex patron del Catania Calcio, Nino Pulvirenti e la modella e blogger Desiree Ferlito. Un matrimonio da sogno organizzato nei minimi dettagli che ha avuto luogo nella tenuta del Castello Xirumi di Serravalle, a Lentini, e che la sposa, ex showgirl che ha lavorato anche ad Antenna Sicilia nonché in una delle edizioni di Temptation Island, ha ripercorso con un filmato postato sui social sin dal momento della preparazione e vestizione della sposa. A fare da damigelle e paggetti le due figlie gemelle di lei, e i due figli più piccoli, una bimba e una bimbo, nati dalla relazione con Pulvirenti. Desiree Ferlito ha indossato, sfoggiandoli con un fisico perfetto, due abiti: il primo per il rito nuziale e il secondo, con una scollatura audace dietro, per il taglio della torta.

Foto da Instagram

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA