Ottava di Sant'Agata, a Catania gli ultimi atti di devozione per la patrona

Anche nella giornata dell'Ottava della Festa di Sant'Agata nessun festeggiamento, così come è stato per i tre giorni dal 3 al 5 febbraio, nel rispetto delle norme anti-Covid. C'è però chi, anche in questa occasione, non ha voluto rinunciare ad un atto di devozione nei confronti della Santa patrona di Catania e si è così unito al "tour" organizzato dal Comitato popolare Antico Corso e dal dipartimento di archeologia dell'Università di Catania, che ha toccato alcuni dei luoghi di culto. Uno di questi è l'altarino di Via Plebiscito. L'iniziativa rientrava nel progetto Montevergine archeologia partecipata.

Foto di Orietta Scardino



