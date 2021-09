Panchine, fermate del bus e marciapiedi: così a Catania i rifiuti invadono gli spazi cittadini

Da ieri Catania ha avuto il permesso di conferire i suoi rifiuti in altre discariche, ma ci vorrà ancora qualche giorno per rimuovere le tonnellate di immondizia che ancora giacciono in città, dove i cumuli hanno invaso spazi delle collettività come fermate delll'autobus, panchine e marciapiedi e rappresentano un serio rischio sanitario, tanto da essere spesso mandati a fuoco dagli abitanti delle zone più colpite dall'emergenza. Da domani mattina comunque si dovrà cominciare a vedere l'effetto della ripresa della raccolta.

FOTO DI DAVIDE ANASTASI

