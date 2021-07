Raffaella Carrà, il mondo dello spettacolo alla camera ardente

Da Baudo a Fiorello, da Loretta Goggi a Renzo Arbore, i colleghi dell'artista commossi davanti al feretro in Campidoglio

Domani a Roma si terranno i funerali nella Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. I cittadini avranno anche la possibilità di seguire alle 12 le esequie in diretta attraverso un maxischermo che verrà allestito in piazza del Campidoglio.

La camera ardente in Sala della Protomoteca in Campidoglio resterà aperta domani dalle ore 8 alle 11.