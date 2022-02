Sant'Agata, la festa "limata" dal Covid: devoti ai cancelli e in fila per l'ingresso in cattedrale

La devozione non blocca in toto la festa di Sant'Agata, da due anni a questa parte "riveduta e corretta" per rispettare le norme anti-Covid. Luminarie sì, ma niente processioni, la festa prevede nei giorni del 4 e del 5 febbraio il giro esterno e quello interno, e celebrazioni religiose, come la Messa dell'Aurora e il Pontificale di questa mattina, rigorosamente a porte chiuse.

Ma in tanti, devoti e non, complice anche la bella giornata di sole odierna, si sono comunque riversati in piazza Duomo per poter pregare davanti ai cancelli della Cattedrale o per poter entrare in chiesa rispettando file e transenne per evitare gli assembramenti.

Foto di Orietta Scardino

