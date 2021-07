La scherma miniera d'oro dell'Italia

In attesa di conoscere l'esito della finale Itala-Stati Uniti per il bronzo di fioretto donne, gli azzurri con l'argento dell'Italsciabola maschile e dell'acese Daniele Garozzo (fioretto) e il bronzo dell'Italspada con le due etnee Fiamingo e Santuccio, sono arrivate a quota 129 medaglie in 32 edizioni dei Giochi... e ancora non è finita