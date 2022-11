Street Art e Integrazione sociale: il progetto Insides tra Italia, Regno Unito e Grecia

Un evento che ha grande valenza sociale e culturale, un progetto europeo Erasmus + che ci ha visti capofila, insieme a Palermo, Atene e Londra, in un’attività di due anni che sta per volgere al termine, previsto per febbraio 2023.

Il 24 novembre prossimo alle 10, nell’Auditorium dell’I.O. Pestalozzi (Viale Nitta, 9 Librino) si terrà l’evento finale “moltiplicatore” rivolto a gruppi civici,educatori, istituzioni,studenti, associazioni, che oltre ad ospitare i partner del progetto sarà soprattutto unmomentodidivulgazione per la comunità e per quanti vi prenderanno parte. Saranno presenti i relatori e i protagonisti del progetto, in presenza e in collegamento dall’estero, insieme agli studenti e i docenti dell’Istituto, ad Alice Valenti e associazioni e comunità del territorio, tra questi Briganti Rugby ASD Onlus “Librino”che vivono e lavorano nel tessuto sociale, nell’ottica della compartecipazione e dell’integrazione sociale e culturale.

In questa occasione, sarà inaugurato il murales realizzato su una facciata della artista Alice. L'evoluzione del progetto INSIDES dopo due anni si avvicina al suo traguardo, coinvolgendo Italia, Regno unito e Grecia e facendo della creatività, socialità e integrazione, con il focus sulla Street Art partecipata, i suoi punti di forza.

Avviato poco prima della pandemia, è andato avanti permettendo alle realtà aziendali e alle organizzazioni in difficoltà di partecipare al programma Erasmus+ e a una call “eccezionale”, la KA227, proprio dedicata a chi si occupa di arte, intrattenimento e creatività e mettendo in contatto realtà come Palermo, Catania, Londrae Atene a partire da marzo 2020, con il coordinamento di Puntoeacapo Srl (IT) e dei partner Innovation Frontiers IKE (GR), Gomad Srls (IT), Idrisi Cultura e Sviluppo (IT) e Beatbuzz Ltd (UK).



