Taormina Film Fest, il cast tutto al femminile di “Tell It Like a Woman”

Al Taormina Film Fest è il momento di "Tell It Like a Woman”, pellicola declinata interamente in chiave femminile: le singole parti che la compongono sono dirette da registe donne provenienti da diverse parti del mondo, e girate, oltre che in Giappone, in Italia, India e USA. I generi spaziano dal dramma alla commedia, passando per il docudramma e l’animazione.

E' diretto da Maria Sole Tognazzi, Lucia Puenzo, Catherine Hardwicke, Leena Yadav, Mipo Oh, Taraji P. Henson, Lucia Bulgheroni, Silvia Carobbio.

Nel cast Margherita Buy, Marcia Gay Harden, Eva Longoria, Cara Delevingne, Jasmine Luv, Leonor Varela, Jacqueline Fernandez, Anjali Lama, Anne Watanabe, Jennifer Hudson, Pauletta Washington.

FOTO ORIETTA SCARDINO

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA