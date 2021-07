Tommaso Zorzi in Sicilia con il compagno tra acque gelide e terra dell'Etna

Vacanze siciliane per l'influencer e vincitore dell'ultimo Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi. Insieme al compagno, il ballerino, ex concorrente di "Amici", Tommaso Stanzani, di pochi anni più giovane di lui, Zorzi è stato ospite di un resort alle pendici dell'Etna e ha avuto modo di vivere l'esperienza della caduta della cenere. Un evento naturale, molto frequente in quest'ultimo periodo per l'attiva eruttiva del vulcano, che l'influcencer ha puntualmente postato nelle sue stories su Instagram riprendendo anche la piscina del resort totalmente ricoperta di sabbia lavica. Tra i luoghi visitati, la coppia non ha voluto mancare una passeggiata tra le acque gelide delle Gole dell'Alcantara.

